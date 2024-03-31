شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 21.. فكرى سليم يحاول إقناع رياض الخولى بعدم الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بذهاب عبد ربه - رياض الخولي، للشيخ - فكري سليم، وأدي صلاة الفجر معه، ثم صارحه بأنه يريد الزواج، ولكن حاول الشيخ تذكيره بالحلم القديم بأن ابنه من صلبه سوف يقتله، ومعني أنه سيتزوج بأنه من الممكن أن يلد ولدًا، فحاول عبد ربه طمأنته بأن العلم تتطور وبإمكانه تحديد نوع الجنين، فنهي الشيخ حديثه مع عبد ربه أنّ الله سبحانه وتعالي لا يمكن عناده.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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مسلسل حق عرب