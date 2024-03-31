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مسلسل حق عرب الحلقة 21.. رجال عمر زهران يطلقون سراح العوضى فى الصحراء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الواحدة والعشرون، من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث الشيقة، حيث نصح - سعيد صديق، مرزوق بيه - عمر زهران، أن يترك عرب - أحمد العوضي، لأن أمه قدمت بلاغا ومن السهل أن تصل الشرطة لخاطف عرب، فأخذ رجاله عرب من المكان المخطوف فيه، وتركه في الصحراء، حتي وجدته سيارة ووصلته لحي المغربلين.

وكانت قد شهدت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث كانت صباح- وفاء عامر، في حيرة من أمرها، هل تبلغ عبد ربه- رياض الخولي، بالحقيقة أن عرب- أحمد العوضي، ابنه، ولكن نصحتها خادمتها- زينة منصور، والتي تعرف سرها، أن لا تفعل ذلك، لأن بذلك سيقتله ويقتلها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.


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مسلسل حق عرب الحلقة 21

 

 


مسلسل حق عرب

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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