شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 21.. رجال رياض الخولي يضربون العوضي في المغربلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمجرد وصول عرب- أحمد العوضي، حي المغربلين، بعدما تركه رجال مرزوق- عمر زهران، وذلك بأحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل حق عرب، انهال عليه رجال عبد ربه- رياض الخولي، بالضرب، ولم يستطع أحد نجدته، وحاولت أمه- سلوى عثمان، حمايته لكنهم كادوا أن يضربوها هي الأخرى، ولم يستطع عرب الدفاع عن نفسه بل تلقي كل الضرب، حتى وصلت الشرطة.

وتوالت الأحداث بالحلقة الواحد والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث ذهبت حنان- دينا فؤاد، لمحل عبد ربه- رياض الخولي، وأخبرته أنها توافق علي الزواج منه، وفرح عبد ربه بهذا الخبر، وقال لها أنه سيأتي لهم ليلاً حتي يتفقوا علي كل شيء يخص الزواج.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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