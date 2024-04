شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 21.. أمير كرارة يفلت من فخ تاجر الآثار على الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 21 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بمشهد المعلم بساطى "على الشامل" يرفع السلاح فى وجه ياسين "أمير كرارة"، وفى نفس الوقت يدخل الريس مهدى "حمدى هيكل" برجاله وأسلحته ويطلب تسليم ياسين الأول قبل البضاعة ثم الآثار، ويغادر ياسين ومهدى، وبخبره بأنه توصل إلى مكان أهل نمسة "حنان فكرى" ولكنها ليست موجودة هناك.

المشهد ينتقل إلى منزل الرفاعى حيث فاروق "أحمد رزق" يصل إلى المنزل ويجد زوجته رقية "ملك قورة" في غرفتها ومغلقة الباب بالمفتاح، ليندهش فاروق من هذا التصرف ويتحدث معها في الأمر لتخبره بخوفها من والدته ناهد "عايدة رياض"، في الوقت الذي يكونا مع بعضهما في البيت، ولكن فاروق يطمئنها ويؤكد أن لا أحد يستطيع الاقتراب منها تماماً.

وكشف مشهد الفلاش باك الذى سبق الحلقة الـ21 من مسلسل بيت الرفاعى عن لقاء بين الحاج محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم" الذى يأمر فاروق "أحمد رزق" بامر محمود له بالتحريض على قتل أحد الأشخاص من أجل إبعاد خطر ما عنهم، ولكن فاروق يقترح على عمه أن يتم إبعاده دون قتله، ولكن يصر محمود على قراره بقتل الشخص".

ويستمر الفلاش بك، حيث تتم إعادة مشهد ليلة قتل محمود الرفاعى، والتي حرض فيها عبد الحميد "سيد رجب" الخادمة نسمة "حنان فكرى" على قتل أخيه وتوريط ياسين "أمير كرارة" فيها، حيث تقتل نسمة محمود، وتاخذ مفتاح خزنة الدولارات وتفر هاربة تذهب نسمة إلى غرفة عبد الحميد، وتخبره أن أعصابها تعبانة وعبد الحميد يقترح عليها ترك الشغل في المتزل نهائياً والعمل نمهائيا وأنه سيتخلص من فاروق ويتزوجها.



مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.

