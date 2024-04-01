محمد هنيدي يتصدر تريند إكس ويكشف عن تعرضه لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان محمد هنيدي عن حقيقة تعرضه لوعكة صحية، وخضوعه لعمل قسطرة في القلب، وذلك بعد نشر طبيبه صورة له داخل المستشفى.

وطمأن هنيدي جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "مساء الخير، كل سنة وحضرتكم طيبين، أنا بس حبيت أطمن حضرتكم إن أنا في بيتي وزي الفل، والخبر ده قديم لكن الموضوع ده كان أول رمضان وكان قسطرة بسيطة، وعملها لي الدكتور حسام الحصري عشان يطمن عليا، والحمدلله كله زي الفل"

وتابع: "أنا اتخضيت جداً لقيت نفسي متصدر تويتر، وأنا معملتش حاجة أنا نايم ولسه صاحي، ربنا يخليكم ويسعدكوا، كل سنة وحضراتكم طيبين".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، يستعد لتقديم فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"، بمشاركة نجوم الجزء الأول، الذي حقق إيرادات قياسية، في التسعينات، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.