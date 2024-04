شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 22.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 22، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 22 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it.

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل حق عرب موافقة حنان "دينا فؤاد" على الزواج من عبد ربه "رياض الخولى"، وعلى الجانب الآخر يطلق مرزوق سراح عرب (أحمد العوضي) وتركه في الصحراء، لتجده سيارة وتوصله إلى المغربلين، وبمجرد وصوله خرج عليه رجال عبد ربه وانهالوا عليه بالضرب ولم يستطع أحداً إنقاذه من أيديهم حتى وصلت الشرطة وأنقذت عرب من أيدى رجال عبد ربه وكذلك من رباح.

وخلال أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل حق عرب، تم التحقيق مع رجال عبد ربه في قسم الشرطة حول ضربهم لعرب، ليؤكدون أنه اعتدى على أخت أحدهم، ما جعلهم يضربوه، وفى نفس الوقت يؤكد عبد ربه فى التحقيقات أنه ليس له علاقة بالمشاجرة بل كان يحاول الصلح بينهم، وبدوره أنكر عرب صلة عبد ربه بالأمر ورفض تحرير محضراً ضده.

وتوالت أحداث الحلقة حيث تنهار صباح بعد ما شاهدت عرب يتعرض للضرب من رجال زوجها عبد ربه، وفى نفس الوقت تعيش حالة كبيرة من الحيرة برغبتها في كشف سرها إلى زوجها عبد ربه وإخباره بأن عرب هو ابنه وتحكى له ما حدث في الماضى وتبديله مع ابنة ماجدة (سلوى عثمان) ولكن خادمتها (زينة منصور) تنصحها بعدم إفشاء السر حتى لا يقتله عبد ربه.

مسلسل "حق عرب"، يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان