شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تكشف موعد عزاء وجنازة والدتها بكنيسة مار نقولا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور موعد ومكان تشييع جثمان والدتها، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، حيث طلبت الفنانة من محبيها التبرع للكنيسة بدلًا من أكاليل الورود.

ونشرت سيرين عبد النور تفاصيل جنازة وعزاء والدتها الراحلة، إذ قالت في ستوري لها عبر حسابها الشخصي إنستجرام: يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، في كنيسة مار نقولا، للروم الارثوذكس الأشرفية.

كما تقبل الأسرة التعازي يوم الدفن في صالون الكنيسة، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم الأربعاء 3 الجاري ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساء في صالون كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس الأشرفية.