مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 22.. أمير كرارة يقرر السفر خارج مصر والهروب تماما

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الاستسلام والانهزامية على ياسين "أمير كرارة" خلال أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل بيت الرفاعى، بسبب كل الظروف التي واجهها وجاءت كلها ضده، وتحاول جمالات "رحاب الجمل" أن تهون عليه، إلا أن ياسين يفكر بشكل كبير في الهروب تماماَ من مصر والسفر إلى أوروبا حيث يريد أن يعيش في جو هادئ وبدون ظلم.

وطلب ياسين من سعيد تجهيز باسبور مزور حتى يستطيع السفر به إلى أوروبا، ويخبر جمالات وسامية بذلك، إلا أن الأخيرة تشعر بالغضب والحزن لأن ياسين سيتركها رغم حبها له كما تشعر بالغيرة بسبب سفره إلى أوروبا للاستقرار في أوروبا بجانب ابنته وطليقته هند "إيناس كامل" حيث تخشى سامية أن يعود ياسين لطليقته مرة أخرى.

هذا وتوالت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، حيث يقابل يحيى "تامر نبيل" زميله السابقة الضابط أحمد ويخبره بأن ياسين "أمير كرارة" بريء من قتل والده وقتل عمه أيضاً، ويحكى له أن نسمة "حنان فكرى" هي اللى قتلت والده بتحريض من عمه عبد الحميد "سيد رجب" وأن فاروق "أحمد رزق" هو من قتل عمه عبد الحميد ويريد أن تظل التهم لابسة ياسين، ويطلب مساعدته في إثبات براءة أخيه.

المشهد ينتقل إلى منزل الرفاعى حيث حديث يدور بين ناهد "عايدة رياض" وابنها فاروق حيث تطلب منه أن يعترف أمام الكل بأنها والدته، خاصة بعدما تعرضت للظلم من عائلة الرفاعى طوال عمرها وجاء الوقت أن يشعر بالراحة وتحصل على حقوقها، ثم تحضر الشرطة للقبض على فاروق للتحقيق معه في قتل نسمة لاسيما وأنه اتصل بها يوم مقتلها.



وشهدت الحلقة مقابلة يحيى لأخيه ياسين ويطلب الحديث معه ولكن الأخير يرفض بسبب ما فعله يحيى معه طوال الفترة الماضية وتصديقه بأنه قتل والده، إلا أن يحيى يصر على الحديث مع ويعتذر له على ما بدر منه طوال الأشهر الماضية، ويعطى العذر إلى ياسين أن يكرهه ولا ينظر في وجهه.



واعترف يحيى بخطئه تجاه ياسين وأنه قرر مساعدته حتى تظهر براءته، وذلك بعدما تأكد بأن فاروق وراء كل ما حدث للعائلة، ويحاول ياسين ابعاد يحيى عن فاروق حتى لا يصاب بأى أذى خاصة وأنه بأنه سيهرب خارج البلد مع ابنته، إلا أن يحيى يصر على البحث وراء فاروق وإثبات براءة أخيه ياسين بأى شكل.

كشفت الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعى عن تخطيط هند "إيناس كامل" للعودة إلى طليقها ياسين مرة أخرى باستخدام ابنتهما حبيبة، حيث تخبر الأم الابنة بأنها في مقابلتها مع والدها أن تخبره برغبتها في العيش معهما سوياً مرة أخرى وأن تلح عليه في هذا الأمر.



مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.



