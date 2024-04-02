شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 22.. مفيد عاشور يطلب من ابنه قتل قلاش مقابل جنيهات ذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث طلب المعلم مليون جنيه من الجنتل بسبب البدء فى معالجة زمزم من سرطان الدم، كما ساوم حجاج - مفيد عاشور ابنه دياب من أجل الحصول على الجنيهات الذهب بقتل قلاش.

وتلقى المعلم صدمة كبيرة عندما عاد من عند الجنتل ليذهب بسرعة البرق إلى المستشفى ليرى زمزم على الفراش، ودارت بينهم محادثة ليعاتبها بشكل هادئ الذى أكد لها أنه عرف بمرضها وقال لها إنها ستعالج وتشفى من مرضها

وتواجدت زمزم فى المستشفى ويرافقها والدها وبشر ومنعم ودهب، ولكن حاول شقيقها أن يلمح إلى أنه لم يدفع شيئا فى مصاريف المستشفى، ليتحرك منعم ويذهب إلى الحسابات وقابله الطبيب الذى أكد له أن زمزم تعانى من سرطان الدم.

كما ذهب المعلم إلى الجنتل وبدأ الأخير فى مساومة المعلم بشأن المخدرات، وبسبب تلك الشحنة وضع مصطفى شعبان عدة شروط حتى يعطيهم المخدرات اولها نقل محلات والده له بيع وشراء، ثم كتابة الفيلات له، ثم بعد ذلك سيقول لهم على مبلغ يكون نصيبه فى العملية حتى يستردون البضاعة.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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