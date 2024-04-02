شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7.. مروان يرفع قضية ضد المستشفى لاستبدال ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق انذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، الكثير من الأحداث والتي كانت اهمهم بداية اتخاذ مروان إجراءات قانونية ضد المستشفى باتهامهم باستبدال ابنه عند الولادة ليفاجئه الضابط بضرورة رفع قضية انكار نسب للطفل عمر وهو ما شكل صدمة كبيرة له.

وسبق وشهدت الحلقات الاولي من مسلسل بدون سابق انذار الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدات بمرض ابن مروان وليلي بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك انه ليس ابنهم بعد اجراء التحاليل الوراثية لتبدأ عملي البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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