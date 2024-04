شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. انتهاء تصوير مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة بعد 3 أشهر كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع مسلسل بيت الرفاعى بطولة النجم أمير كرارة من تصوير المسلسل بعدما استغرق تصوير المسلسل ما يقرب من 3 أشهر كاملة، صور فيها المخرج أحمد نادر جلال في عدة مناطق متفرقة في القاهرة وخارجها، كما صور في مدينة المنيا.

يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 22، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان