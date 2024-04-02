شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. مروان يصطدم باضطراره إلى إنكار النسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت احداث الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، واصطدم مروان بقضية إنكار النسب التي يتوجب عليه فعلها من أجل الوصول الى ابنه الحقيقي واتهام المستشفى باستبدال طفله في 2016، وسرعان ما التقى مروان بابن عمه الذي أكد له نفس السيناريو.



وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدأت بمرض ابن مروان وليلى بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك انه ليس ابنهم بعد اجراء التحاليل الوراثية، لتبدأ عملية البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



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الحلقة الثامنة من بدون سابق إنذار



الحلقة الثامنة