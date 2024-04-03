سلاف فواخرجي تنعى الملحن العراقي كوكب حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة سلاف فواخرجي، الملحن العراقي كوكب حمزة، الذي رحل أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت سلاف صورة للراحل كوكب حمزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عرفتك طفلة صغيرة، وبقي أثر لحنك وصوتك وشجنك، في ذاكرتي القديمة كوكب بعيد كاسمك الفريد، وترافقت الذكرى مع سيران العائلة يوم الجمعة، كل جمعة إلى غوطة دمشق حيث الجنة، الخضرة والماء، ودفء العائلة، والصوت الحسن، وداعاً كوكب حمزة، لروحك الرحمة والسلام".

كوكب حمزة من مواليد 1944 في محافظة بابل، جنوبي العراق، ويعد أحد رموز الثقافة العراقية.

درس في معهد الفنون الجميلة في العاصمة بغداد وأكمل دراسته في جامعة كييف، خلال فترة الاتحاد السوفياتي. وصار ملحناً معروفاً منذ ستينات القرن العشرين، وكانت أولى ألحانه مقطوعة موسيقية بعنوان "آمال".

ألحانه صارت جزءاً مهماً من ذاكرة الشعب العراقي ووجدانه، وترك العديد منها أثره في تغيير ذائقة المستمع العراقي والعربي. وهو ملحن الأغنية العراقية الشهيرة "يا طيور الطايرة" التي غنّاها سعدون جابر عام 1972.



اقرأ أيضا:

وفاة الملحن العراقي الكبير كوكب حمزة