طرح تذاكر حفل عاصي الحلاني في لندن.. “انتظروا الفارس بسهرة من العمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجري التحضيرات لحفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في لندن على قد وساق، حيث أتاح مسرح Adelphi الذي سيقام فيه الحفل الحجز على التذاكر استعداداً لليلة المنتظرة يوم 18 حزيران القادم.

موقع “بتجرد” تواصل مع منظم الحفل، رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل حيدر أبو حمدان الذي قال أن التحضيرات للأمسية المنتظرة بدأت منذ عدّة أشهر بالتنثيق مع شركة RA Entertainment، إذ يتم التحضير لفعاليات مميّزة واستثنائية لاستقبال عاصي الحلاني بأوّل حفل له في العاصمة البريطانية.

وأكد حيدر أبو حمدان أن الجمهور سيكون على موعد مع “سهرة من العمر”، في حفل مميّز واستثنائي سيحمل الكثير من المفاجآت لمحبي “الفارس” عاصي الحلاني في المملكة المتحدة.

من جانبه نشر عاصي الحلاني رابط الحجز على تذاكر الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، كما سبق ونشر بوستر دعائي تمهيدي للحفل وأرفقه بكلمة “قريباً” معرباً عن حماسه للقاء محبّيه للمرّة الأولى في لندن.

رابط الحجز على تذاكر الحفل من هنا