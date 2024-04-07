دياب يردّ على هجوم الصحافة الإسرائيلية عليه بسبب مسلسل “مليحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان دياب، ضيفا على برنامج “على المسرح” الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، حيث علق على الهجوم الذي شنته عليه الصحافة الإسرائيلية بسبب تقديمه مسلسل “مليحة” الذي يعرض حالياً خلال السباق الدرامي الرمضاني مؤكداً أنه يفخر بتقديمه مسلسل “مليحة”، الذي أثار الجدل عند الصحافة الإسرائيلية بشكل كبير، وغيرها من التصريحات حول زواجه وعلاقته بوالده وشعوره بعد وفاة والدته.

وقال دياب في تصريحاته للبرنامج:

– أحلى فاصل في حياتي زواجي ونجاحاتي، وأول عمل تمثيلي في حياتي كان على المسرح وأحببت المكان جدًا، وكانت أول مرة أقف فيها على مسرح من الأساس.

– والدي كان أقرب صاحب لي، وأول مرة دخنت فيها ذهبت وقلت له.

– لم أكمل تعليمي، ووالدي كان حكيمًا جدًا وعندما حكم عليَّ أن أحصل على الثانوية العامة نجحت فيها لكن لم أكمل التعليم.

– الزواج زاد من الإيجابيات في حياتي، وهناك محطات مهنية بعدها أفادتني كثيراً مثل تعرفي على الأستاذ نصر محروس.

– شعرت بعد وفاة أمي بأنني متعري بشكل كبير، وظللت فترة متأثرًا، وكنت أنجح كي أطمئنها، وكنت خائفًا من رحيلها وهي غير مطمئنة لأنها قاست كثيراً في تربيتي أنا وإخوتي، والعوض ممكن أن يكون مجرد فرحة.

– المرض شيء سيئ، ولو ألد أعدائي مريض يصيبني الوجع من أجله.

– صراعي أني أحاول طوال الوقت أن أرضي كل الناس حولي، ولا أستطيع ان أرى أحداً يشعر بالضيق ولا أطبطب عليه.

– أحب البعد عن الصراعات، ولا أعرف اللف والدوران، ورزقي على الله وتعرضت للعديد من الصراعات في بداية مشواري.

– شرف لي أن يتم انتقادي من الصحافة الإسرائيلية.. أو أني أقدم عملًا يثير الجدل عند الإسرائيليين.. وأي شيء يعكنن عليهم شرف لي.