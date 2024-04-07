بفيديو لطيف مليء بالحب..نادين نسيب نجيم تحضن إبنتها بأجواء مميزة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو لطيف مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه إلى جانب إبنتها هيفن حيث ظهرت نادين و هي تحضنها في أجوء مميزة مليئة بالحب، لتقوم بعدها إبنتها إعطائها قبلة على خدها، و إنهالت التعليقات على المنشور، تحدث فيها الجمهور فيها عن محبتهم لـ نادين و عن لطافة إبنتها.



و في وقت سابق، عبّرت نادين نسيب نجيم عن سعادتها بنجاح مسلسل 2024 جماهيرياً وذلك بعد عرض عدد من الحلقات منه وشاركت لقطة تظهر تربع المسلسل في المرتبة الخامسة من ناحية المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة شاهد لليوم السبت في 6 نيسان عالمياً وجذبه للمشاهدين العرب المقيمين وفي دول الاغتراب، وقد احتلّ المرتبة الخامسة عالمياً رغم عرضه في المنتصف الثاني من شهر رمضان.

وأرفقت نادين الصورة بتعليق :"وهيدا النجاح الحقيقي مسلسلنا بالمرتبة الخامسة بالوطن العربي على شاهد شكراً يا رب تعبنا ولقينا والجمهور هو الحكم الأكبر مسلسل 2024".

