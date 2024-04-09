بأنوثة و جمال.. هيا مرعشلي تتألق بإطلالتها الاخيرة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة هيا مرعشلي على متابعيها من خلال صور عبر حسابها الخاص، وهي ترتدي توب بللون الأسود ضيق أوف شولدر ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت نشرت هيا مرعشلي صوراً قديمة لها من أعمال شاركت فيها في السابق، وعندما كانت صغيرة في السن، ومن بينها صور من مسلسل "جلسات نسائية" الذي شاركت فيه عندما كان عمرها 13 سنة، وكان لنشر هذه الصور سبب، وهو الرد على صورة نشرتها إحدى الصفحات تظهر شكل هيا في السابق وهي سمينة، لترد هيا بالقول: "صار الف حدا با عتلي هاد البوست زعلانين مشاني ،وانا بقلكن لا تزعلوا .. مو مهم صدقوني عالم بدها تنشر أي خبر او صورة بدون ما تبحث وتعرف الحقيقة بس لتنتشر اكثر،انا بعرف حالي وهاد المهم ويلي بتابعني من وقت كان عمري ١٣ سنة بمسلسل جلسات نسائية كمان بيعرفني".

