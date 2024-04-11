"اختياراتي مدمرة حياتي".. ياسمين عبدالعزيز تهنئ جمهورها بالعيد على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، على طريقتها الخاصة

ونشرت ياسمين على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مقطع فيديو تغني فيه على نغمات أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي"، وعلقت على الفيديو قائلة: "كل سنة وإنتوا طيبين، عيد سعيد"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض عام ٢٠٢٣، وشارك في بطولة العمل: أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، ومن إخراج مصطفى فكري

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