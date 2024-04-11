مصطفي شعبان: سهر الصايغ ممثلة صادقة ورائعة وشريكة نجاح مع باقي فريق العمل بمسلسل "المعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال النجم مصطفي شعبان إنه يهتم بما يقدمه خلال شهر رمضان وأن يكون قريبا من المشاهد، كما يحرص ألا توجد ألفاظ خارجة بالعمل، مشيدا بفريق العمل وفي مقدمتهم النجمة سهر الصايغ.

وتابع شعبان: "سهر الصايغ فنانة محترفة ومخلصة وصادقة ، وهي شريكة النجاح مع باقي فريق العمل، وأنا محظوظ بوجود هذه الكوكبة من الفنانين الرائعين وكل واحد منهم مدرسة في التمثيل، وكانت المشاهد عبارة عن منافسة ومباراة فنية بين النجوم طوال أحداث المسلسل".

وأضاف خلال حلوله في حلقة استثنائية من برنامج واحد من الناس أذيعت في أول أيام عيد الفطر مع د. عمرو الليثي، أن الحلقة ال ٢٤ بالمسلسل والتي شهدت وفاة "زمزم" بكى فيها بشدة من تأثره، وكشف أنه لا يستخدم أي أدوات من أجل البكاء.

واستكمل: " تعرضت لصدمة سابقة بوفاة الراحل علاء ولي الدين ، لأنه كان يتحدث معي قبل دقائق من وفاته وهو رفيق كفاح في التمثيل وكانت أقوى وأكبر صدمة أقابلها في حياتي في وقتها".