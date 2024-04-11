مخرج "عالماشي": تحضيرات الفيلم استغرقت سنة تقريبا ولا أخشى المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقيم مساء الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "عالماشي" في سينما أركان بلازا، بحضور فريق العمل وعدد من المشاهير.

وكشف المخرج محمد الخبيري، في تصريحات إعلامية على هامش العرض الخاص، عن بداية التحضيرات للفيلم، قائلا إنها بدأت في شهر ٧ الماضي مع مرحلة الكتابة والتي انتهت في شهر أكتوبر، جمعته خلالها جلسات عمل عديدة مع الفنان علي ربيع عملا على كل مشهد في الفيلم حتى خرج للنور بهذا الشكل الذي سيشاهده الناس.

وأضاف أن الكواليس كانت كوميدية وممتعة للغاية، وتعامل الجميع بود وكأنهم عائلة واحدة، مضيفا "على ربيع إنسان يحترم عمله ويُحضر جيداً"، مؤكدا أنه لا يخشى المنافسة ويتمنى التوفيق لجميع الأفلام التي تنافس في عيد الفطر المبارك.

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.