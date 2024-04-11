بالصور- عمرو دياب يستقبل عيد الفطر بحفل كبير في الجونة… ويُشيد بهذا المسلسل

أحيا الفنان المصري، عمرو دياب، حفل عيد الفطر في مدينة الجونة أمس وسط حضور جماهيري كبير .

واحتشد الآلاف من جمهور دياب ومن بينهم اعداد كبيرة من السياح الأجانب في الحفل قبل انطلاقه بساعات حيث شهدت المدينة اقبالاً كبيرًا في أول أيام عيد الفطر .

وصعد عمرو دياب الى المسرح على انغام أغنيته “يا أنا يا لأ” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردّد معه الاغنية .

قدّم الفنان المصري على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغنياته وهي ( ده لو اتساب، بحبه، الحظ، وياه، الكلمة الحلوة، شكرا من هنا لبكرة، يا قمر، الكلام ليك انت، ميدلي قديم، مابتغيبش، يتعلموا، قمرين، ونور العين، العالم الله، وهاتتدلع).

خلال الحفل قدّم “دياب” تحيّة لعضو فرقته الفنان محمد مدحت الذي وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل “أشغال شقة” وذلك في لفتة جميلة منه.

كما وجّه التحيّة للمنتج تامر مرسي وصناع مسلسل “الحشاشين” الذي عرض في رمضان، مشيدًا بالمسلسل وجودته الفنية.

من ناحية اخرى، حقق دياب رقمًا قياسيًا جديدًا قبل عيد الفطر حيث تجاوزت مشاهدات اغنيته “الكلمة الحلوة” ٦٠٠ مليون مشاهدة خلال شهر رمضان .

وحققت الاغنية ٦٠٠ مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد مشاهداتها ٤٧ مليون مشاهدة على يوتيوب، و ٧ ملايين و ٥٠٠ الف على انستجرام ، و ١٢٩ مليون على فيسبوك، و ٤١٧ مليون على تيك توك .