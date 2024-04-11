رد فعل زوجة راغب علامة بعد صعود معجبة والرقص بجانبه

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإحدى حفلات الفنان راغب علامة الغنائية،حيث كان يقوم بغناء عدد من أغانيه ليفاجئ بصعود إحدى المعجبات على المسرح وقامت بالرقص بجانبه.

وظهر بالفيديو رد فعل زوجة الفنان راغب علامة وسط الجمهور، وكانت تبدو عليها علامات الغيرة وسط ضحكات أصدقائها والمتواجدين حولها من رد فعلها.

وكان الظهور الأخير للفنان راغب علامة أثناء تشييع جثمان الفنان اللبناني الراحل فادي إبراهيم نهاية شهر فبراير الماضي الذي رحل عن عالمنا بعد مضاعفات عملية بتر قدمه وسط حالة حزن انتابت الوسط الفني اللبناني، وحرص "علامة" على تقديم واجب العزاء وحضور مراسم الجنازة.

وكشف "راغب علامة" مؤخرًا عن جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في 19 أبريل الجاري بمدينة نيويورك الأمريكية وتنتهي في 19 مايو المقبل بمدينة مونتريال.

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