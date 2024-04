مهرجان كان يعلن أفلام الدورة 77.. والسعودية تنافس بـ”نورا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مهرجان كان السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الـ77، وذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بحضور المدير العام تيري فريمو، ورئيسة المهرجان إيريس كنوبلوخ.

وتتنافس الأفلام المختارة في الفترة من 14 وحتى 25 مايو، في أقسام المهرجان المختلفة، وهي المسابقة الرسمية، ونظرة ما، وخارج المنافسة، وعروض منتصف الليل، والعرض الأول، والعروض الخاصة.

ويشارك 19 فيلماً في المسابقة الرسمية، التي تترأس لجنة تحكيمها المخرجة جريتا جرويج، وهي أفلام The Apprentice للمخرج الإيراني علي العباسي، وMotel Destino للمخرج كريم عينوز، وBird لـأندريا أرنولد، وEmilia Perez للفرنسي جاك أوديار، وAnora لشون بيكر، وMegalopolis للمخرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا، وThe Shrouds لديفيد كروننبرج، وThe Substance للمخرجة الفرنسية كورالي فارقيت، وGrand Tour للمخرج البرتغالي ميجيل جوميز، وMarcello Mio لكريستوف أونوريه.

وتضم الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية أيضاً الفيلم الصيني Liu Yi Dai gglov، للمخرج جيا تشانج كه، وAll We Imagine as Light لبايال كاباديا، وKinds of Kindness للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، وBeating Hearts لجيل لولوش، وDiamant Brut لأجاث ريدنجر، وOh Canada لبول شريدر، وLimonov: The Ballad of Eddie لكيريل سيريبنيكوف، وParthenope لباولو سورينتينو، وThe Girl with the Needle للمخرج السويدي ماجنوس فون هورن.

نظرة ما

وللمرة الأولى تشارك السينما السعودية بفيلم طويل في إحدى مسابقات مهرجان كان السينمائي، وهو فيلم “نورا” للمخرج توفيق الزايدي، والذي ينافس 14 فيلماً في قسم “نظرة ما”، بعد أن عرض الفيلم للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في ديسمبر الماضي.

وتضم قائمة أفلام المسابقة The Shameless لكونستانتين بويانوف، وLe royaume لجوليان كولونا، وVingt Dieux للويز كورفوازييه، Who Let The Dog Bite? للمخرجة ليتيتيا دوش، وBlack Dog للمخرج الصيني جوان هو، وفيلم The Village Next to Paradise للمخرج مو هراوي، وSeptember Says للمخرج أريان لابيد، وL’histoire de Souleymane لبوريس لوجكين، وThe Damned لروبرتو مينيرفيني، وOn Becoming a Guinea Fowl لرونجانو نيوني، ,My Sunshine لهيروشي أوكوياما، Santosh لسانديا سوري، وViet and Nam لترونج مينه كوي، وArmand للمخرج النرويجي هالفدان أولمان توندل.https://cdn.iframe.ly/QhOdLj0

خارج المنافسة

ويعرض المهرجان 4 أفلام خارج المنافسة، تضم باكورة العروض العالمية للجزء الأول من سلسلة Horizon, An American Saga الرباعية عن غزو الغرب الأميركي من بطولة كيفن كوستنر وإخراجه، وShe’s Got No Name لتشان بيتر هو سون، وفيلم Rumours بطولة كيت بلانشيت، وإخراج إيفان جونسون وجالين جونسون وجاي مادين، بجانب Furiosa: A Mad Max Saga للمخرج جورج ميلر.

عروض منتصف الليل

وفي قسم “عروض منتصف الليل” يعرض المهرجان 4 أفلام، هي Twilight of the Warriors: Walled In للمخرج سوي تشيانج، وThe Surfer بطولة نيكولاس كيج، وإخراج لوركان فينيجان، وThe Balconettes لنويمي ميرلانت، وI Am the Executioner إخراج ريو سيونج وان.

العرض الأول في كان

وفي قسم Cannes Premiere أو العرض الأول في كان، يعرض المخرج المغربي الفرنسي نبيل عيوش فيلمه الجديد “الجميع يحب تودا”، بجانب فيلم المخرج ليو كاراكس C’est pas moi، وفيلم The Matching Bang لإيمانويل كوركول، وMiséricorde للمخرج آلان جيرودي، وLe roman de Jim إخراج أرنود لاريو وجان ماري لاريو، وRendez-vous avec Pol Pot إخراج ريثي بانه.