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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور عبر حسابها، وظهرت لاميتا بجمبسوت جرئ ومكشوف أبرز أنوثتها وجمالها الساحر، وتركت تسريحة شعرها منسدلاً، وراء كتفيها ووضعت ميك آب ناعمًا يتناسب مع إطلالتها .
لاميتا هي عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار في مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الممثل رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والممثل محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الممثل المصري محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية بإطلالة لامعة وجريئة.. وجمالها حديث الكثيرين - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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