باسل خياط يكشف تفاصيل عن طفولته وعائلته وكيف تعرف على زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان السوري باسل خياط عن طفولته قائلا إنه نشأ في بيئة بسيطة بإحدى حواري سوريا، مضيفا بأنه كان لأهل منطقته تأثير كبير في حياته.

وخلال لقائه في بودكاست “Big Time” من تقديم عمرو أديب وأصالة نصري، قال الفنان باسل خياط بأنه كان يعيش في عالم أشبه بالرواية، إذ كان في فترة من الفترات مشاهداً للحياة وليس فاعلاً.

كما أوضح خياط بأن أهله لم تكن علاقتهم جيدة فكان مشاهدًا يُشاهد تفاصيل الحياة والتي تشبه الروايات، ودومًا ما كان يشعر بأنه “كومبارس” وليس فاعلاً حيث كان يشعر بأنه يدور في فلك صديقه أو أي شخص ممن كانوا في حياته.

وأكد بأنه بعد أن رأى للمرة الأولى زوجته ناهد علم بأن تلك الفتاة ستكون زوجته، مضيفا بأن كل من يعرفونه في ذلك الوقت كانوا يعرفون بأنه لا يفكر في الزواج ولكنه حينما رآها أخبرها بأنها ستكون زوجته.