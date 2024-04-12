محمد إمام يعلّق على ظهور مي عز الدين في الحلقة الأخيرة من “كوبرا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة مي عز الدين خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “كوبرا” من بطولة الفنان محمد إمام.

وكان قد نشر الفنان محمد إمام صورة تجمعه بالفنانة مي عز الدين عبر حسابه الخاص بـ”إنستغرام” وعلق عليها: ” عشرة العمر وش السعد .. نجمة النجوم مي عزالدين .. احلى طلة للمسلسل .. مبسوط جداً بيكي و كان واحشني الشغل معاكي .. شكرا على جمالك و حلاوتك”.

ودارت أحداث مسلسل “كوبرا” حول شخصية “علي صالح المعداوي” الشهير بـ”كوبرا”، والذي يخرج من السجن طامحاً لأن يبدأ حياة جديدة بعيداً عن المشكلات، إلا أن مُعلمه السابق في عالم الجريمة ويُدعى “شيخون” يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، لتدفعه الظروف للتنقل بين عدة مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى آملاً في إثبات براءته لتستمر أحداث المسلسل.

ويأتي مسلسل “كوبرا” من بطولة عدد كبير من الفنانين ومن ضمنهم محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، ومؤدي المهرجانات كزبرة، ويأتي المسلسل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.