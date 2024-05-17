الامارات | سيف بن زايد يسلّم ميدالية الواجب لعائلتي منتسبين من شرطة أبوظبي توفيا أثناء أداء واجبهما الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، منتسبين اثنين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، توفيا أثناء أداء عملهما بإخلاص، وذلك بمنحهما ميدالية الواجب بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي وعدد من الضباط.

واستقبل سموه عائلتي المغفور لهما الشهيد ملازم محمد عبيد مبارك، والشهيد ملازم سعود خميس الحوسني، وسلم أسرتيهما ميداليتي الواجب تقديراً لالتزام الشهيدين بأداء واجبهما بتفانٍ وإخلاص، معرباً سموه عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدين، ومشيداً بتفانيهما وشجاعتهما في أداء واجبهما الوطني بالروح والعزيمة والإرادة العالية في جميع الأحوال، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأكد سموه أن حرصهما على أداء العمل هو مدعاة للفخر والاعتزاز.

و تم ترقية الشهيدين من رتبة شرطي أول إلى رتبة ملازم.

يذكر أن شهيدي الواجب توفيا إثر حادث مروري تعرضا له أثناء استجابتهما لطلب مساعدة مركبة تعطلت في نفق الشيخ زايد في أبوظبي بعد أن تلقيا بلاغاً شرطياً بذلك.