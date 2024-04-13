بالصور- ساندرا رزق تخطف الأنظار بانوثتها..و سعر حقيبة يدها المرتفع سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق عيون الجمهور بإطلالتها الأخيرة، بصور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها مرتديةً فستاناً ضيقاً قصير باللون الأخضر، وبكمين طويلين، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Fendi، يصل سعرها إلى 3,200 دولار.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".

