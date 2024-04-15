بعد 9 سنوات من الخصام.. هيا الشعيبي تتصالح مع هذه الشخصية الشهيرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سنوات من القطيعة والخلاف، أعلنت الاعلامية مي العيدان التصالح مع الفنانة هيا الشعيبي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

ونشرت مي عبر صفحتها على انستغرام صورة تجمعها بالفنانة الكويتية وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “نعلن اليوم بكل حب وود وتسامح . . فتح صفحه جديده بيني وبين اختي الصغرى الفنانه هيا الشعيبي ام فهد بعد 9 سنوات . طبعا الفضل يعود للاعلاميه فجر السعيد التي مدت يدها بهذا الصلح وفتحت لنا قلبها وبيتها لمد جسر التسامح والتصالح فيما بيننا وطي صفحات الخلافات”.

وأضافت: “الله يصلح الحال وكلانا اعتذرت للاخرى وكل منا تمنى للاخر النجاح بكل قلب محب وصادق وعفى الله عن ما سلف والفال لكل المتخاصمين بالصلاح فلا يوجد احلى من السلام وبالنهايه كلنا اعيال الكويت”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع على هذا الصلح، وحرصت مي على الردّ على بعض الأسئلة وأكدت أنها بعد العمرة قررت أن تتسامح وتفتح صفحات جديدة بحياتها، وأبدى المتابعون سعادتهم بهذا الصلح وهذه الخطوة، متمنيين أن تأخذ مي الخطوة نفسها مع باقي النجمات المتخاصمة معهن.