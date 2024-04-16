بعد فوز الزمالك.. خالد النبوي يوجه رسالة لـ عمرو عرفة والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعاد المخرج عمرو عرفة نشر منشور للفنان خالد النبوي عقب فوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة التي جمعته بالنادي الأهلي وأقيمت مساء الاثنين في ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وعلق "النبوي" على فرحة المخرج عمرو عرفة بفوز نادي الزمالك ونشر منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" قائلا: "عادة أزعل قوي لو الأهلي اتغلب لكن النهاردة فرحان لك يا صديقي، ألف مبروك الفوز مرة كل عشرين سنة".

ليعيد "عمرو عرفة" نشر المنشور على حسابه بنفس التطبيق وعلق: "حبيبي يا خالود إحنا ولاد النهاردة".

يذكر أن الفنان خالد النبوي عرض له مؤخرًا مسلسل "إمبراطورية م" ضمن موسم دراما رمضان وسط مشاركة عدد من نجوم الدراما التليفزيونية والوجوه الشابة.

اقرأ أيضا:

محمد عز عن مشاركته في "جري الوحوش": "كنت خايف من محمود عبدالعزيز"

نادين نسيب نجيم تكشف السبب وراء منع أولادها من السفر