"دم المصريين خط أحمر".. تامر مرسي يكشف عن "برومو" فيلم "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج تامر مرسي عن الإعلان الرسمي لفيلم "السرب" ترويجًا واستعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر "تامر" إعلان فيلم "السرب" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "دم المصريين خط أحمر".

تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب.

يشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

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