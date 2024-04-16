شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري يكشف تفاصيل التحضير لفيلم تاريخي جديد بين مصر والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل العالمي أمير المصري لـ"الخليج 365"، إنه يستعد خلال الوقت المقبل للتحضير إلى فيلم تاريخي جديد إنتاج مشترك بين مصر والخارج، تدور أحداثه في الستينيات، مشيرًا إلى أنه يجسد خلال أحداث دور موسيقار محترف.

وكان كشف أمير المصري، كواليس حضور العرض الخاص لفيلم "حسن ومرقص" في فرنسا بدلاً من النجم عمر الشريف، حيث قال إنها كانت المرة الأولى التي يقابله فيها، إذ كان يعتبره مثله الأعلى.

وتابع "كنت بحب دائمًا أتفرج عليه، وطموحي أني أوصل للعالمية، وكان هو أول حد يعمل كده، وبعد ما قابلته وقعدت معاه ساعتين، قالي تحب تروح العرض الخاص بدالي روحت، وتعرفت هناك على الكاتب يوسف معاطي"، موضحًا أنه من هنا جاءت فكرة مشاركته في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، كأول عمل له في مصر.

كما أشار أن الكاتب يوسف معاطي سأله إذا كان يحب عمل "أوديشن" لفيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وبعد نجاحه في اختبارات الأداء، اقترحوا عليه دور "رمزى" مع النجم محمد هنيدي، لافتًا إلى أن الدور كان بمثابة مسئولية كبيرة له، "كانت أول مرة أكون قدام الكاميرا، وحققت نجاحا كبيرا وقتها الحمد لله".

يذكر أن أمير المصري حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركته في مسلسل مليحة الذي عرض خلال ماراثون رمضان المنقضي، والعمل من بطولة دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+.