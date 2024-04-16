ترامب ينام أثناء محاكمته في الولايات المتحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لانتقادات وتعليقات ساخرة، الإثنين، بعد أن بدا وكأنه يغفو في قاعة محكمة في نيويورك خلال اليوم الأول من محاكمته المتعلقة بأموال الصمت.

وأغلق ترامب عينيه في بعض الأحيان خلال النهار، وبدا وكأنه يغفو . وكان أيضًا يتكئ على كرسيه بلا حراك وذراعيه متشابكتين لفترات طويلة، لكن الآراء اختلفت بين الصحافيين حول ما إذا كان الرئيس السابق نائمًا بالفعل.

وذكرت ماغي هابرمان، كبيرة المراسلين السياسيين في صحيفة نيويورك تايمز، أن ترامب بدا وكأنه نائم، وقالت لاحقًا لشبكة “سي إن إن” “بدا وكأنه نائم. بشكل روتيني كان رأسه يسقط”.

وأضافت أن ترامب لم ينتبه للملاحظة التي مررها له محاميه، وأن “فكه ظل يسقط على صدره وفمه ظل يتراخى”.

ولم يُسمح للمصورين بالدخول إلا خلال اللحظات الافتتاحية للمحاكمة، ولا يبدو أنهم التقطوا اللحظات التي وصفها هابرمان، حسبما لاحظت صحيفة “ذا هيل”.

وكتبت كيت بيدنجفيلد، مديرة الاتصالات السابقة للرئيس بايدن، ردًا على التقرير، “سليبي دون”، وهي شتيمة ضد ترامب جاءت رداً على وصف ترامب الدائم للرئيس بأنه “جو النعسان”.

وشارك دان فايفر، كبير المستشارين السابق للرئيس أوباما، تقرير هابرمان، وأضاف : “إذا كان ترامب كبيرًا في السن وضعيفًا بحيث لا يستطيع البقاء مستيقظًا في محاكمته الجنائية، فماذا سيحدث في غرفة العمليات في رأيك؟”

شارك مدير حملة أوباما لعام 2012، جيم ميسينا، مقابلة هابرمان مع شبكة سي إن إن وسلط الضوء على تعليقها: “حسنًا، جيك، بدا وكأنه نائم”.

وشارك الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كريس جاكسون صورة لترامب وقال : “حزين للغاية”.

وجادل آخرون على موقع إكس بأنه إذا بدا أن بايدن نائم خلال لحظة مماثلة، فستكون هذه قصة كبيرة. ونشرت ليا جرينبيرج، المديرة التنفيذية المشاركة للمجموعة التقدمية Indivisible، على منصة التواصل الاجتماعي إكس ، “أنت تعرف ماذا يعني هذا: حان الوقت لجولة أخرى من القصص حول عمر بايدن”.

بالإضافة إلى ذلك، جادل الصحافي جيميلي هيل في منشور ، “الآن لو كان هذا هو بايدن، لكان من الممكن أن تكون القصة الرئيسية في كل نشرة إخبارية ولكانت فوكس نيوز قد تحدثت عن هذا الأمر لأسابيع”.