شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: مشهد المقبرة في سر إلهي كان حقيقيا والمسلسل قصته مؤثره جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الفنانة روجينا نجاحا كبيرا خلال النصف الأول من رمضان، من خلال قيامها ببطولة مسلسل "سر إلهى" المكون من 15 حلقة، وكشفت روجينا لـ ”الخليج 365” كواليس العمل، قائلة إن المسلسل يظهر وكأنه قصة عادية، ولكن في الحقيقة قصته مؤثرة جدا.

وعن أصعب المشاهد في العمل، أشارت أن الأصعب بالنسبة لها، مشهد القبر ومشهد السجن، موضحة: مشهد المقبرة كان صعبا جدا، فأنا لا أحب زيارة المقابر أبدا، وكنت أعتقد أن المشهد سيتم فى مقبرة ديكور، ولكنى فوجئت بأنها حقيقية، ونزلت المقبرة وكنا فى الليل، فحقيقى كان صعبا وقاسيا، أما مشهد السجن فى يوم التصوير فكان مزاجى العام سيئا جدا، وكنت أشعر بانقباض قلبى، ولكن فوجئت بمستوى السجن نظيف جدا والسجينات تقوم بالعمل داخل السجن، ووجدت شيئا راقيا جدا، لذا أقدم كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية.

مسلسل سر إلهي من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.