محمد ثروت يحتفل بفوز "الزمالك" على "الأهلي" في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد ثروت بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام النادي الأهلي في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين في ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر "ثروت" صورة من فرحة لاعبي الزمالك بالفوز عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "مبروك لجماهير الزمالك الفوز على الأهلي 2-1 في القمة 127 في تاريخ الدوري المصري".

وحرص عدد من النجوم الذين ينتمون للقلعة البيضاء على تهنئة الفريق بالفوز على النادي الأهلي عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم الفنان أشرف زكي، المخرج عمرو سلامة، الفنان الكبير صلاح عبدالله، والمخرج عمرو عرفة.

يذكر أن الفنان محمد ثروت شارك مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي عرضت ضمن موسم دراما رمضان هذا العام، وهي: مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي، مسلسل "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، ومسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام.

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