صورة- سعد لمجرد يُقبل رأس جورج وسوف: "نحبك يا أبو وديع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفى الفنان المغربي سعد لمجرد بلقائه مع سلطان الطرب جورج وسوف أثناء إحياء حفلًا غنائيًا في بيروت.

ونشر "سعد" صورة برفقة "جورج" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وهو يقبل رأسه، وعلق: "أتمنى لسلطان الطرب وسلطان القلوب وملك التواضع أبو وديع، طول العمر والسعادة الدائمة لن أنسى اللحظات الجميلة التي قضيناها معًا، شكرًا لاستقبالك الدافئ ولروحك الطيبة التي تضيء حياة الاخرين، دامت حياتك مليئة بالنجاح والسعادة، نحبك يا أبو وديع".

وكشف "سعد لمجرد" خلال الساعات القليلة الماضية عن مقابلته الفنان جورج وسوف خلال حفل غنائي في بيروت ضمن جولته الغنائية العربية، وقال "سعد" في لقاء ببرنامج "ET بالعربي": "قابلت جورج وسوف قبل حفلي في بيروت، وكان استقبال حلو جدًا وبشكره على استقباله هذا، وخلاني أغني له حلف القمر وعجبه صوتي وده يشرفني جدًا".

يذكر أن سعد لمجرد شوق جمهوره ومتابعيه بطرح مقطع فيديو من أغنيته الجديدة المقرر طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 19 أبريل الجاري.

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