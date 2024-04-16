شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة دعاء رجب تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفنى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دعاء رجب بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، حيث نشرت دعاء صوراً تجمعها بخطيبها على أحد المراكب النيلية على حسابها بموقع انستجرام وعلقت:"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قرينا الفاتحه الحمد لله".

دعاء رجب ممثلة شابة شاركت في العديد من الأعمال الفنية واشتهرت بأدوارها الكوميدية، حيث كانت بدايتها خلال مسلسل "كيد النسا" مع فيفى عبده وسمية الخشاب"، وشارك بعد بعد ذلك في مسلسلات "خطوط حمراء" مع أحمد السقا، و"الشك" مع مى عز الدين ومكسيم خليل، و"صاحب السعادة" مع الزعيم عادل إمام، و"دكتور أمراض نسا" مع مصطفى شعبان.

كما شاركت في مسلسلات "ولى العهد" مع حمادة هلال، "حب لا يموت" مع إيمان العاصى ومحمد رياض، "الكيف" مع باسم سمرة وأحمد رزق، "يوميات زوجة مفروسة أوى" مع داليا البحيرى، و"البيت الكبير" مع سوسن بدر ولوسى، و"قوت القلوب" مع ماجدة زكى، "اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو".

وفى السينما شاركت دعاء رجب في أفلام "يوم مالوش لزمة" مع محمد هنيدى وروبى وريهام حجاج، و"عسل أبيض" مع سامح حسين وميرهان حسين، و"معالى ماما" مع بشرى.



الفنانة دعاء رجب وخطيبها



دعاء رجب تحتفل بخطبتها



خطوبة الفنانة دعاء رجب



دعاء رجب مع خطيبها



