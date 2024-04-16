بعد فوز الزمالك الحلفاوي يرد على عمرو عرفة: "من حقكم تفرحوا بعد شوقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان نبيل الحلفاوي على منشور المخرج عمرو عرفة الذي احتفل خلاله بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في مباراة القمة التي أقيمت مساء الاثنين وانتهت بهدفين مقابل هدف لنادي الزمالك.

وأعاد "الحلفاوي" نشر منشور "عمرو عرفة" التي علق خلالها: "دفعتوا بكل الأوراق يا قبطان بس القاضية ممكن تبقى لصالحنا المرة دي، الزمالك نصب مدرسة الفن والهندسة وبدون زيزو وفتوح وهزم الأهلي بالقاضية".

ليرد عليه "الحلفاوي" قائلا: "أولًا مبروك يا حاج ومن حقكم تفرحوا خصوصًا إنها جت بعد شوقة، ويا رب دايمًا نفرح جميعًا، وبعدين دفعنا بكل الأوراق ازاي؟، ده أكتر من نص أوراقنا في المستشفى، بدون زيزو وفتوح؟، ده احنا متعورين في كل خطوط الفريق، الشناوي، ياسر إبراهيم، مروان عطية، وإمام عاشور وديانج، حسين الشحات وتاو، مبروك".

واعتاد الفنان نبيل الحلفاوي على التعليق على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص، نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي.

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