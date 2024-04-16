فن ومشاهير

تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في الكويت الشهر المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب تامر عاشور، عن بوستر حفلته القادمة في الكويت، 4 مايو المقبل.

ونشر "عاشور" بوستر" الحفلة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "جمهور الكويت الحبيبة مستنيكم يوم ٤ مايو في أرينا الكويت في حفل مميز وكبير مع ليلة عمر الغنائية".

وأحيا تامر عاشور حفلاً غنائياً على أحد شواطئ مدينة جدة في المملكة العربية ، ضمن احتفالات العيد المقامة برعاية الهيئة العامة للترفيه، بتنظيم من شركة "بنش مارك".

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