تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في الكويت الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب تامر عاشور، عن بوستر حفلته القادمة في الكويت، 4 مايو المقبل.

ونشر "عاشور" بوستر" الحفلة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "جمهور الكويت الحبيبة مستنيكم يوم ٤ مايو في أرينا الكويت في حفل مميز وكبير مع ليلة عمر الغنائية".

وأحيا تامر عاشور حفلاً غنائياً على أحد شواطئ مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات العيد المقامة برعاية الهيئة العامة للترفيه، بتنظيم من شركة "بنش مارك".

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