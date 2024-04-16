بالصور- من العاصم الأردنية عمان..ساندرا رزق تتألق بجمالها و سعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق باخر إطلالة لها على الجمهور من العاصمة الأردنية عمان، بصور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت فيها مرتديةً توب باللون الأسود من الصوف ذات اكمام طويلة مع سروال أسود ضيق، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عينيها.

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وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 23.830 يورو.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".

