بالصور.. شبيه عادل إمام يصل عزاء الراحلة شيرين سيف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ منذ قليل توافد النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة على عزاء الفنانة شيرين سيف النصر الذي يقام مساء الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

وكان من أول الحضور دوبلير الزعيم عادل إمام في فيلم "أمير الظلام" والذي شاركت ببطولته الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، إلى جانب عدد من نجوم الفن منهم الفنان أشرف زكي، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عالمنا يوم السبت عن عمر يناهز 57 عامًا وسط صدمة الوسط الفني.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على نعي الفنانة الراحلة منهم الفنان محمد فؤاد، الراقصة دينا، الفنانة درة، الفنانة غادة إبراهيم، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان تامر عبد المنعم، الإعلامية هبة الأباصيري، الفنان محمود البزاوي وآخرون.

وكشف عن خبر الوفاة شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة وكتب عبر حسابه بتطبيق "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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