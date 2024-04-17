شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق: ما عنديش استقرار نفسى ولا عاطفى وممكن أكون سبب فى فشل زواج ابنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن أنها ليس لديها استقرار نفسي، قائلة: "ما عنديش استقرار نفسي أنا ست بتعامل مريضة منذ 35 سنة، فمعهنديش استقرار نفسى ولا عاطفي".

وتابعت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: "التمثيل بيؤدي للشهرة، ويؤدي لحاجات كتيرة جداً من أول ما بتميل رغبتنا النجاح والشهرة والماديات كل دول بنوصلهم عن طريق واحد، وقصاد ده أخد مني حاجات كتيرة جدا، وبشوف ناس تانيين بحسدهم على الاستقرار والزوج والأطفال وكل حاجة".

وقالت غادة عبد الرازق: "ساعات بحس إن ده كان سبب إني دمرت ناس تانية لأن في يوم من الأيام بنتي دي كان عندها استقرار في بيتها، ثم انفصلت لأنها كانت متزوجة فى يوم وفي بيتها، وممكن ومحتمل أكون أنا السبب وقصرت في هذا الجانب".

وعن تحميلها لنفسها لتلك المسئولية أجابت: "كل راع مسئول عن رعيته، وروتانا تحت بند أنا الراعي بتاعها لأنها منذ طفولتها هي مش مستقلة ومرتبطة بيا، حتى لم يكن لديها بيت مع والدها وأنا بحترمه وبقدره لأنه هو السند الحقيقي لينا، لكن أنا ممكن أكون السبب إنى بوظتلها حياتها".

وردا على سؤال لميس الحديدي لماذا تلومين نفسك، ردت قائلة: "ممكن تكون دي الحقيقة، الحلال والحرام بيّن، مش لازم ندخل الأمور في بعضها، أصعب حاجة إننا نضلل أنفسنا وبنقول كلام مش حقيقي بتلوم نفسك ليه؟ لأن أكيد الإنسان عمل حاجة غلط".