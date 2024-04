شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر جارنر تحتفل بعيد ميلادها الـ 52.. متعددة المواهب متنوعة الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة العالمية جينفر جارنر تعد من أكثر نجمات هوليود تعددا في المواهب فهي ممثلة ومنتجة وتشارك في كتابة بعض الأعمال، أما تنوعها في الأداء فواضح من خلال ما قدمته من أعمال تجمع ما بين الأكشن الذي قدمته باحترافية كبيرة في فيلم Peppermint عام (2018)، كما قدمت الكوميديا في فيلم " 30 Going on 13 " عام 2014، أما الرومانسية فقد قدمتها في أكثر من فيلم .



اليوم 17 أبريل تحتفل جينفر جارنر بعيد ميلادها الـ 52، قدمت خلال مسيرتها الكثير من الأعمال منها 30 فيلما سينمائيا ، وحوالي 17 مسلسلا ، وكانت بداياتها في عالم المشاهير من خلال مسلسل " Alias " من إخراج جي جي أبرامز، حيث لعبت دور سيدني بسترو وهي عميلة لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، بسبب نجاحها في أداء هذه الشخصية تم ترشيحها لعدة مرات لجائزة جولدن جلوب.



جينفر جارنر بدايتها المسرحية أهلتها لتكون ممثلة صاحبة أداء جمالي وقوي في أي مشهد تقوم به أمام الشاشة ، فقد بدأت حياتها الفنية بأدوار مسرحية من أعمال وليم شكسبير وهي: " تاجر البندقية " " حلم ليلة صيف "، وشاركت في عمل مسرحي ضخم في برودواي وهو : Cyrano de Bergera ، ولعبت دور روكسان.

أما عن أول ظهور لها في السينما فكان من خلال فيلم Dude, Where's My Car ،وبداية شهرتها العالمية كانت في فيلم Catch Me If You Can مع توم هانكس وليوناردو دي كابريو، كما قدمت فيلم من أجمل الأفلام الرومانسية وهو Valentine’s Day، وقدمت أمام كيفن كوستنر فيلم Draft Day، وظهرت مع أل باتشينو في فيلم Danny Collins ، وحصلت جينفر جارنر على أربع جوائز متتالية من الجولدن جلوب لأفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني وكذلك حصلت على جائزة الإيمي.