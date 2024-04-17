بالفيديو- الكشف عن موعد عرض فيلم “شهر زي العسل” على نتفليكس

كشفت منصّة نتفليكس وشركة “إيغل فيلمز/جمال سنّان” عن موعد عرض الفيلم الجديد “شهر زيّ العسل” من بطولة النجمَين نور الغندور ومحمود بوشهري، حيث أنه من المقرر عرضه على المنصة العالميّة بتاريخ ٢٩ نيسان/ابريل الحالي. (http://www.instagram.com/p/C520DogM8NO/)

كما سبق ونشرت ايغل فيلمز برومو ترويجي ظهرت فيه نور الغندور ومحمود بو شهري في الفيديو الترويجي للفيلم وهما يتعرّضان للضغوطات كل من جهة صديقه المقرّب وذلك بهدف موافقتهما على التعرّف الى بعضهما البعض رغم إختلاف شخصياتهما، حيث يشهد “البرومو” الخاص بالفيلم ظهور المدونة الكويتية آسيا الفرج في أول عمل سينمائي لها، وهي تؤدي دور “أمل” صديقة نور التي تحاول ان تجد لها عريسًا مناسبًا. وكما بدا من خلال “البرومو” التشويقي ان الفيلم عبارة عن رحلة مبهجة بين الكوميديا والرومانسية.

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ويستعرض الفيلم سلسلة من المواقف الطريفة، عندما تنطلق نور (نور الغندور) وحمد (محمود بوشهري) في شهر عسل مليء بالدوافع الخفية، فنعيش معهما قصّة حبّ مليئة بالتعقيدات والمطبّات ما يؤدّي في النهاية إلى سلسلة من النتائج غير المتوقّعة، في شهر عسل مليء بالمفاجآت.

“شهر زي العسل” فيلم كوميدي خليجيّ، إخراج اللبناني المبدع إيلي السمعان، تأليف اياد صالح ورامي علي وإنتاج جمال سنان.