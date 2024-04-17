بمشاركة مصطفى قمر ونادية مصطفى.. تفاصيل حفل علي الحجار في "100 سنة غنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب علي الحجار، لتقديم ثاني حفل له، ضمن سلسلة حفلات 100 سنة غنا، التي يقدمها على المسرح الكبير في دار الأوبرا.

الحفل من المقرر إقامته يوم 28 أبريل، ووقع اختيار المطرب علي الحجار، على مجموعة من ألحان الموسيقار محمد فوزي لتقديمها، وتولى إعادة توزيعها موسيقيا الموزع أحمد شعتوت.

ويستضيف المطرب علي الحجار في الحفل، المطربة نادية مصطفى، والمطرب مصطفى قمر، ويتولى قيادة الاوركسترا المايسترو ياسر صادق.

حفل " 100 سنة غنا"، طرحت تذاكره للحجز عبر منصة "تذكرتي"، قسمت إلى 4 فئات، وهي 750، و 1000، و 1500، و 1700 جنيه مصري.

يذكر أن المطرب علي الحجار، طرح مؤخرا أغنية بعنوان "أجمل حاجة"، من كلمات الفنان صلاح عبد الله، وألحان وتوزيع المؤلف الموسيقي شادي مؤنس.

وقدم المطرب علي الحجار، يوم 14 فبراير الماضي، أول حفلات "100 سنة غنا"، وقدم به أغاني من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وشارك به الفنان محمد عادل.