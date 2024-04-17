شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: مش هعمل دويتوهات مع أى مطرب ولو عمرو دياب طلبنى هوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان عبد الباسط حمودة ضيفا على تليفزيون الخليج 365 في لقاء خاص مع الصحفى عادل عبد الله وفى لقائه قال : أنا قررت لن أعمل دويتوهات مع أى مطرب خلال الفترة الأخيرة بعد أن قدمت عددا كبيرا من الدويتوهات مع عدد من المطربين منهم عمر كمال وحمادة مجدى وحودة بندق وحينما سأل لو الهضبة عمرو دياب طلب أن يشاركه في أغنية قال طبعا أوافق لافتا انه يحب عمرو دياب وتربطه علاقة صداقة قديمة معه

واعرب الفنان عبد الباسط حمودة، عن سعادته برد الفعل الإيجابى لتتر مسلسل " المعلم " الذى قدمه هذا العام.وقال حمودة، "أنا فرحان لأنه حقق التريند من أول يوم وهذا بفضل الله عز وجل".وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أشكر النجم الكبير مصطفى شعبان لأنه هو الذى اختارنى لتقديم تتر المسلسل، وقال لصناع المسلسل المطرب عبد الباسط حمودة هو الأنسب لتقديم التتر.. وأنا أقدر اختياره وتقديره لى".

مسلسل المعلم بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.