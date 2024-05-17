الملك تشارلز يكشف عن أول بورتريه له.. منذ توليه العرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الملك تشارلز الثالث النقاب عن أول صورة رسمية له، منذ تتويجه في قصر باكنغهام، وقد رسمها الفنان البريطاني جوناثان يو.

وظهر الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، في مقطع فيديو، شاركه الحساب الخاص بالعائلة الملكية عبر منصة «إكس»، وهو يقوم بسحب الغطاء الأسود عن الصورة، إلى جانب الرسام يو.

وتُظهر الرسمة الضخمة، التي اعتمدت على اللون الأحمر الزاهي، الملك تشارلز وهو يرتدي زيّ الحرس الويلزي، ويحمل السيف بيده، بينما تهبط فراشةٌ على كتفه.

وتبلغ أبعاد الرسمة حوالي 8 أقدام، و6 بوصات، في 6 أقدام و6 بوصات. ويقال إن الملكة كاميلا شعرت بالدهشة؛ عندما نظرت إلى اللوحة، وأشادت برسم جوناثان يو، الذي رسم، أيضاً، شخصياتٍ بريطانية، مثل: رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، والمذيع التلفزيوني ديفيد أتينبورو، إلى جانب الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي.

وتعليقاً على الصورة، قال جوناثان يو، في حسابه على «إنستغرام»: «لقد كان شرفاً كبيراً أن يتم تكليف شركة (The Drapers) برسم هذه الصورة لجلالة الملك، وهي أول صورة يتم كشف النقاب عنها، منذ تتويجه».

وأضاف جوناثان: أنه عندما بدأ بالرسمة، كان جلالة الملك لا يزال صاحب السمو الملكي أمير ويلز، وأن الفراشة التي رسمها وهي تحوم فوق كتف الملك، تمثل تطور الدور الذي يلعبه تشارلز. ففي تاريخ الفن، ترمز الفراشة إلى التحول والولادة الجديدة، وهي مناسبة لصورة يتم رسمها لملكٍ صعد، مؤخراً، إلى العرش.

وأكد الرسام البريطاني أنه يبذل قصارى جهده؛ لالتقاط تجارب الحياة والإنسانية المحفورة في وجه أي شخصٍ يرسمه، ويأمل أن يكون هذا ما حققه عندما رسم صورة تشارلز، مشيراً إلى أن محاولة تصوير جلالة الملك، الذي يتولى قيادة أدوارٍ الفريد، كان تحدياً مهنياً هائلاً، وقد استمتع به كثيراً.

وفي حديثٍ صحافي، أوضح الرسام البريطاني، أن الفراشة، أيضاً، هي إشارة إلى اهتمام الملك بالبيئة منذ فترة طويلة، حيث دافع عنها معظم حياته.

ويذكر أنه بدأ برسم الصورة؛ عندما كان تشارلز لا يزال أميرًا لويلز، حيث جلس تشارلز أمامه لأول مرة في هايغروف في يونيو 2021.

ومن أجل هذه الرسمة، كان على الملك يرتدي زي الحرس الويلزي الكامل، وأن يقف متكئًا على سيفه لمدة 40 دقيقة تقريبًا، في كل جلسةٍ من الجلسات الأربع، التي تم تحديدها من أجل الرسمة، حيث كانت الجلسة النهائية في «كلارنس هاوس» خلال نوفمبر 2023.

وعن ذلك يقول يو: إنه لاحظ «تغيراً جسدياً» في السياسيين، الذين رسمهم في الماضي، إذ إنهم يشعرون بأنهم مختلفون عندما يكونون في مناصب عليا أو خارجها، وهو ما انطبق على الملك تشارلز، حيث اكتسب حضوراً ومكانة بالفعل بحلول الوقت الذي بدأ فيه الرسم، وارتفع المستوى مرة أخرى؛ عندما أصبح ملكاً.

وأشار الرسام البريطاني إلى أن الجلسات انتهت قبل تشخيص إصابة الملك بالسرطان، وأنه لم يكن يبدو على الملك أبداً أنه مرهق جسدياً.