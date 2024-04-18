شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل: اللى عملته فى محمد رمضان طلع عليّا فى أعمالى وبقيت "ملطشة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة رحاب الجمل ضيفة في لقاء خاص على تليفزيون "الخليج 365 "مع الصحفى عادل عبد الله بعد نجاحها بادوراها خلال الماراثون الرمضانى خلال مشاركتها في مسلسلى " بيت الرفاعى وصدفة " وقالت خلال لقائها بعد تعرضها بالضرب على وجهها في مسلسل " بيت الرفاعى "من ابن عمها فاروق إنها أصبحت "ملطشة "الفنانين بسبب ما فعلته للفنان محمد رمضان فى فيلم " احكى يا شهر زاد " الذى انتج عام 2009

مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.