على خلاف مع شاروخان .. كل ما تريد معرفته عن الفنان الهندي شبيه حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثار المغني والموسيقار الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء تواجده كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج "Indian Idol" وهو النسخة الهندية من برنامج المواهب الشهير "American Idol" والشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

واشتهر "أبهيجيت" بمشاركته بالقسم الموسيقي والغنائي الخاص لعدد من أبرز أفلام بوليوود التي تعاون خلالها مع أبرز نجوم وصناع السينما في الهند.

أبهيجيت بهاتاشاريا هو مغني بنغالي ولد بطبقة متوسطة من كانبور، كان والديه ضد غنائه في البداية لكنه عارضهما وقرر أن يحترف الغناء نظرًا لتاريخ عائلته التي احترف العديد من أفرادها الغناء والموسيقى.

قدم "أبهيجيت" العديد من الأغاني بالعديد من اللغات منها "البنغالية، الماراثية، التاميلية، البهوجبرية، البنجابية، الأوديا" وغيرها من اللغات.

ولد "أبهيجيت بهاتاشاريا" في 30 أكتوبر عام 1958 في كانبور، الهند، وهو الأصغر بين أربعة أشقاء لمحرر الأخبار "ديريندراناث بهاتاشاريا" وزوجته "كاملا بهاتاشاريا"، بدأت الغناء على المسرح منذ عام 1970 وقرر أن يحترف الغناء في بوليوود عام 1981.

كانت بداية مسيرته الغنائية في بوليوود من خلال مخرج الموسيقى الهندي "آر دي بورمان" وقاما سويًا بالعديد من العروض المسرحية كمغني معه، لينطلق بعدها وشارك كبار النجوم في بوليوود أبرز أعمالهم السينمائية منهم "عامر خان، شاروخان، سونيل شيتي، فيجاي أناند، سيف علي خان، جوفيندا" وحقق معهم العديد من النجاحات.

كما شارك "أبهيجيت" كعضو لجنة تحكيم بعدد من البرامج التلفزيونية الهندية أبرزها النسخة الهندية من برامج المواهب والمسابقات "Indian Idol" عام 2022.

دخل "أبهيجيت" في خلاف مع نجم بوليوود "شاروخان" وتوقف عن الغناء بأفلامه بعد فيلم "بيلو" عام 2009 وقال بعدها أنه من صنع "شاروخان" من خلال غنائه في أفلامه.

وكانت آخر مشاركاته الغنائية بفيلم "Loke Bale Tui Na Ki Adhara" عام 2022، كما يشارك بغناء أغاني فيلم الدراما والرومانسية "Dahek: A Restless Mind" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.