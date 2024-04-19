شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى: لمست نجاح حق عرب فى الشارع وشعبية العوضى كبيرة وسط الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة كارولين عزمى أنها توقعت نجاح مسلسل حق عرب خلال موسم دراما رمضان الماضي 2024 ولكن ما تم تحقيقه من نجاح فاق كل التوقعات قائلة: "أن تتواجد وسط منافسة 30 مسلسل وتكون في الصدارة، هذا أمر صعب، وما حدث مع حق عرب أن النجاح كان تصاعدياً فأول أسبوع غير الأسبوع الثاني ويختلف عن الحلقات الأخيرة والنهاية".

وأوضحت كارولين عزمي أنها لم تشعر بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل حق عرب إلا بعد نزولها الشارع لافتة: "شاهدت احتفاء بالعمل لم أراه من قبل غير أن المقاهي كانت ترسل لنا على السوشيال ميديا التفاعل الكبير من الجمهور مع حلقات العمل وكذلك انسجام الأطفال مع الأحداث، واكتشفت شعبية أحمد العوضى الكبيرة في الشارع فالناس كلها تحبه لأنه قريب منهم".

مسلسل حق عرب تم عرضه في شهر رمضان الماضى وهو من بطولة: أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمى، وليد فواز، دنيا المصري، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي (أحمد العوضى)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه (رياض الخولي) دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.



كارولين عزمى